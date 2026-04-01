إعلان الفائزين بـ «جائزة خليفة التربوية» في أبريل الجاري

تعلن الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، أسماء الفائزين في الدورة الـ19 نسخة 2026 للجائزة، خلال أبريل الجاري، حيث اختتمت الأمانة العامة مرحلتي تقييم وتحكيم الأعمال المترشحة ضمن البرنامج الزمني المعتمد للدورة الحالية.

وأوضحت الأمانة العامة أن الأعمال التي اجتازت مرحلة الفرز خضعت لعمليات تقييم وتحكيم دقيقة، نفذتها لجان علمية وتربوية متخصصة، وفق معايير معتمدة تستند إلى النزاهة والشفافية والموضوعية، وبما يراعي طبيعة كل مجال من مجالات الجائزة.

وأكد الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، حميد الهوتي، أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً واسعاً من الميدان التربوي والأكاديمي والمؤسسات التعليمية، بمشاركات تمثل أكثر من 52 دولة من مختلف قارات العالم، ما يعكس الثقة المتنامية بالجائزة ومكانتها المرموقة بين الجوائز التربوية المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن تنوع الدول المشاركة واتساع نطاقها الجغرافي يعكسان الأثر الإيجابي للجائزة ودورها في دعم المبادرات التعليمية المتميزة، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في التعليم.

وأوضح الهوتي أن لجان التقييم والتحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين، الذين تولوا عملية تقييم وتحكيم الأعمال المترشحة وتحليل مخرجاتها وقياس أثرها في تطوير بيئات التعلم، وتحسين جودة العملية التعليمية، لاسيما ما يتعلق باستدامة المبادرات وانعكاسها على الطالب والمجتمع.

وأعرب الأمين العام عن تقديره الجهود التي بذلتها الفِرَق العلمية والتربوية المشاركة في أعمال الفرز والتقييم والتحكيم، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ معايير الجودة والتميز التي تنتهجها الجائزة في جميع دوراتها.

وأشار إلى أن اختتام هذه المراحل يشكل خطوة محورية في مسيرة الدورة الحالية، تمهيداً للإعلان عن أسماء الفائزين في شهر أبريل الجاري، على أن يتم تكريمهم خلال شهر مايو المقبل.