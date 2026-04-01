إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي بالشارقة

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك)، أمس، إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي «AI Hub».

ويُعد المركز منصة متكاملة تُشكل «نقطة خدمة واحدة» لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بهدف تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وتعزيز القيمة الاقتصادية لشركاء المجمع ومنظومة الابتكار.

ويعمل المركز من خلال منظومة شراكات مع جهات إقليمية ودولية، بما يتيح للمؤسسات الوصول إلى أحدث التقنيات وموارد الحوسبة المتقدمة والخبرات المتخصصة، مع التركيز على تطوير تطبيقات عملية تدعم التحول الرقمي في قطاعات حيوية، تشمل المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتصنيع، والاستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حسين المحمودي، إن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة، مؤكداً أن المبادرة تسهم في تمكين الكفاءات ودعم الشركات لتحويل الأفكار إلى حلول عملية تعزز النمو الاقتصادي المستدام.