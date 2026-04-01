إنجاز 80% من سَحب تجمعات الأمطار في عجمان

أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الإمارة تمر بمرحلة التعافي من آثار الحالة الجوية الأخيرة، مع إنجاز أكثر من 80% من أعمال سحب وتصريف تجمعات مياه الأمطار، واستمرار الجهود الميدانية بوتيرة متسارعة لاستكمال المعالجة بشكل كامل.

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أن فِرَقها الميدانية تواصل العمل على مدار الساعة منذ بداية الحالة المطرية، ضمن خطة استباقية مرنة وشاملة للتعامل مع الحالات الجوية، قبل هطول الأمطار وأثناءه وبعده، ما أسهم في سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات والحالات الميدانية.

وبيّنت أن الفِرقتين الميدانيتين «غيث» و«راصد» والفِرَق المساندة، إلى جانب فِرَق استمرارية الأعمال، تواصل عملها المكثف وانتشارها في مختلف مناطق الإمارة، لتنفيذ عمليات سحب تجمعات المياه وتصريفها، والتأكد من جاهزية وكفاءة المضخات وشبكات التصريف، فضلاً عن متابعة الملاحظات الواردة من الجمهور.

وأكدت أن العمل لم يتوقف على مدار الساعة ومنذ اللحظة الأولى للمنخفض حتى الآن، حيث تواصل الكوادر وجودها الميداني بشكل مستمر لضمان تسريع وتيرة الإنجاز، والحد من آثار الحالة الجوية والتعافي الكامل في أقرب وقت.