الأمطار مستمرة اليوم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وتستمر اليوم، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصاً غرباً.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتأثر حالياً بحالة جوية خفيفة نتيجة مرور امتداد منخفض جوي، تصاحبه سحب تتحرك من الغرب إلى الشرق، فيما توقّع أن تنشط الرياح المثيرة الغبار والأتربة.

وتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، السبت المقبل.

من جانبها، فعّلت شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات إلى 100 كيلومتر و80 كيلومتراً في الساعة على عدد من الطرق الرئيسة، داعية في الوقت ذاته السائقين إلى توخي الحذر، بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والتزام السرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وفي سياق متصل، نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي مبادرة توعية ميدانية استهدفت مستخدمي الدراجات النارية والعاملين بمجال توصيل الطلبات في إمارة أبوظبي، في إطار حرصها المستمر على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، وضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، تزامناً مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار التي تشهدها الدولة.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، إن المبادرة ركزت على توعية سائقي الدراجات النارية بمختلف فئاتهم، وحثهم على التزام قوانين السير والمرور واشتراطات السلامة.

وأكد أهمية مضاعفة الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، نظراً لما تسببه من انخفاض في مستوى الرؤية وزيادة احتمالية الانزلاق، مشيراً إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من الحوادث والإصابات، وتعزز من مستوى الأمن والأمان على الطرق.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها في نشر الثقافة المرورية، من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من مستخدمي الطريق، وتقديم الرسائل التوعوية المباشرة التي تسهم في رفع مستوى الوعي، خاصة في الظروف الجوية المتغيرة، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جعل الإمارة من أكثر مدن العالم أماناً.