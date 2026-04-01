«أبوظبي للدفاع المدني» تحصل على اعتماد عالمي كمركز اختبار دولي لتحقيقات الحرائق

حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على اعتماد عالمي من الجمعية الوطنية لمحققي الحرائق (NAFI) في الولايات المتحدة الأميركية، يُصنِّف الهيئة مركز اختبار دولياً معتمداً في مجال تحقيقات الحرائق والانفجارات.

وتم تكريم الهيئة رسمياً خلال المؤتمر السنوي للجمعية في مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، تقديراً لنهجها المؤسسي المتقدم في بناء القدرات وتطوير منظومة التحقيق الفني، وفق أعلى المعايير المهنية الدولية.

ويُعدّ اعتماد الهيئة مركز اختبار عالمياً محطة استراتيجية مهمة، لأنه يتيح للمتخصصين في دولة الإمارات والمنطقة التقدّم للاختبارات المهنية المعترف بها دولياً، ويشمل ذلك شهادات محقق حرائق وانفجارات معتمد (CFEI)، ومحقق حرائق مركبات معتمد (CVFI)، ومدرب معتمد في تحقيقات الحرائق (CVII)، ما يعزّز توطين المعرفة التخصصية والخبرة الفنية وبناء القدرات. وأكد المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، أن الاعتماد العالمي والتكريم الدولي يعكسان ثقة المؤسسات المهنية العالمية بكفاءة الكوادر الوطنية ومنظومة التدريب المعتمدة لدى الهيئة، ويجسدان التزامها المستمر بالارتقاء بالقدرات التخصصية، وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وأشار إلى أن تأهيل محققي الحرائق وفق معايير دولية يشكل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الوقاية الاستباقية، إذ يُسهم التحليل العلمي الدقيق في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتطوير السياسات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، ما ينعكس مباشرة على حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ أعلى معايير السلامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.