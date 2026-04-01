رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع اليوناني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

ونقل الوزير إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار.

وتناول اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إضافة إلى العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مجدداً إدانة اليونان لهذا العدوان الذي يشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليمي