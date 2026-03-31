شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الوقوف تحت الجسور والأنفاق أثناء الأمطار

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الوقوف تحت الجسور أو داخل الأنفاق أثناء هطول الأمطار، وأكدت في تدوينة على منصة "إكس"، أن هذه الممارسات الخاطئة تعيق الحركة المرورية وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر خصوصاً في ظل انخفاض مستوى الرؤية وارتفاع مخاطر الانزلاق.

وأكدت على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية والوقوف في الأماكن الآمنة، مشددة على أهمية ترك مسافة أمان كافية وتخفيف السرعات.

والابتعاد عن أماكن تجمع المياه أو المناطق المنخفضة التي قد تشهد تدفق المياه بشكل مفاجئ، وعدم الانشغال بغير الطريق.