المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تغريدات مضللة عن الإمارة تنشرها حسابات في قارات أخرى

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على منصة "إكس": "بشكل يومي وعلى مدار الساعة نقرأ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعناوين مثل: أسمع صوت انفجارات في دبي، والحركة في دبي متوقفة، ونقص حاد في السلع، ولكن عند التحقق يتضح أن معظم هذه المنشورات يصدر من حسابات يعيش أصحابها في قارات أخرى أو على بعد مئات أو حتى آلاف الكيلومترات عن الإمارة".

وأضاف: "هكذا تنتشر الأخبار المضللة بسرعة، لكن الحقيقة تبقى الأهم".

ودعا المكتب الإعلامي لمتابعته للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات الموثوقة.