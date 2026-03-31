السلطات المختصة في دبي تواصل التعامل مع حريق ناقلة النفط الكويتية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تدوينة على منصة "إكس" أن الجهات المختصة في دبي أكدت تعاملها مع حادث ناجم عن طائرة مسيرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي (المخطاف E) من دون تسجيل أي إصابات.

وأكد أن فرق الإطفاء البحري تعمل حالياً على السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لحظة توافرها.

وفي وقت لاحق أكد المكتب أن الفرق المختصة في دبي تواصل حالياً عمليات مكافحة الحريق الذي تعرضت له الناقلة، من دون تسجيل أي إصابات. وتم تأمين سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً.