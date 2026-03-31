مقيمة سعودية تشيد بشجاعة شرطي إماراتي أثناء عملية تصدٍّ لاعتداءات إيرانية

حصد مقطع فيديو نشرته المقيمة في الدولة، الجوهرة المحسن، سعودية الجنسية، تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشادت بشهامة وبطولة شرطي إماراتي، قام بتأمين طريقها، وأظهر ثباتاً لافتاً أثناء عملية تصدٍّ للاعتداءات الإيرانية.

وقالت الجوهرة لـ«الإمارات اليوم»: «بينما كنت أستقل مركبتي وأنا في طريقي إلى عملي في أبوظبي، شاهدت أجساماً مضيئة في السماء، وكأنها ستسقط على سيارتي وذلك أثناء عملية التصدي الناجحة للصواريخ، فشعرت بحالة من الخوف والقلق من أن يصيبني مكروه أو تسقط على سيارتي إحدى الشظايا».

وتابعت «كنت على المسار الأيسر من الطريق وشعرت بالارتباك، ولم أعرف كيف أتصرف في هذا الموقف، وفجأة وجدت دورية شرطة أبوظبي خلف سيارتي، ولا أعرف من أين أتت، حيث قام الشرطي بتشغيل (أضواء التنبيه) لإخلاء المسار الأيسر من المركبات، وقام بتأميني والآخرين للاتجاه نحو المسار الأيمن، فيما بقي الشرطي في مكانه بالجانب الأيسر، ولم يتحرك من دون خوف حتى انتهت عملية التصدي الناجحة، ولم يغادر الشرطي المكان حتى تأكد أن الجميع بسلام وأمان ولم يصبهم أي مكروه».

وأضافت: «شعرت في تلك اللحظة بالطمأنينة والأمان، وأن هناك جنوداً ورجال أمن يقدمون أرواحهم من أجل المحافظة على أمن المواطنين والمقيمين في الدولة.. هؤلاء الجنود الأبطال يقومون بحراستنا وتأمين سلامتنا ليس في السماء فقط، وإنما على الأرض أيضاً، فقد جعلت منظومة الأمن والأمان في دولة الإمارات أفراد المجتمع آمنين مطمئنين يمارسون حياتهم الطبيعية من دون خوف أو قلق من أي خطر».

وتقيم الجوهرة في دولة الإمارات منذ عام ونصف العام، حيث تعمل مدربة دراجات هوائية، وتقول الجوهرة: «منذ بدء الأحداث الإقليمية، وطوال شهر رمضان المبارك، كنت أقطع مسافة طويلة بسيارتي بين سكني في إمارة دبي ومكان عملي في إمارة أبوظبي، بشكل يومي، من دون أن أشعر بالقلق أو الخوف مما يحدث، ثقتي في الله كبيرة، وفي كفاءة المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات، وفي رجالها المخلصين الذين يحافظون على أمن الدولة وأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار».

واختتمت الجوهرة حديثها لـ«الإمارات اليوم» بتوجيه الشكر والامتنان والتقدير للشرطي على حسه الأمني العالي وأدائه واجبه الوطني على أحسن وجه، وحرصه على تأمين سلامة أفراد المجتمع، بكل شجاعة ودون خوف من أن يصيبه أي مكروه.

