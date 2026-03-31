اليوم.. انتهاء فترة السماح بعودة المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج

تنتهي اليوم فترة السماح التي قررتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لعودة المقيمين الموجودين خارج الدولة ممن انتهت إقاماتهم، وحالت الأوضاع الراهنة في المنطقة دون عودتهم إلى الدولة، بسبب الإغلاق الجوي.

وقررت الهيئة، في وقت سابق، السماح لهذه الفئة من المقيمين بالعودة إلى الدولة، ويشمل ذلك جميع حالات المقيمين الموجودين في الخارج ممن انتهت إقامتهم اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي أثناء وجودهم في الخارج، وتعذّر عليهم العودة إلى الدولة، بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية.

وذكرت الهيئة أن هذا القرار يسري لمدة شهر، حتى تاريخ 31 مارس الجاري، بما يضمن لهم دخول الدولة خلال تلك الفترة من دون الحاجة إلى طلب تأشيرة دخول جديدة، الأمر الذي يسمح لهم بمعالجة أوضاعهم القانونية دون ترتيب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المقيمين الموجودين في الخارج ولم يتمكنوا من العودة وتجديد إقامتهم في موعدها، بسبب إغلاق المجال الجوي، وتعثر حركة الطيران العالمية، وأكدت أن هذا القرار يعكس تأكيد الهيئة على التزام النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة، وتخفيف الأعباء على المقيمين في الدولة وتمكينهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم، والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، إضافة إلى حرصها على لم شمل الأسر المقيمة تجسيداً لقيم ومبادئ «عام الأسرة» بمنح الفرصة لرب الأسرة أو أحد أفرادها الموجودين في الخارج ممن انتهت إقاماتهم للعودة مرة أخرى، واستكمال مسيرته بين أسرته.