بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية ميدانية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

نفذت بلدية أبوظبي حملة توعوية ميدانية، استهدفت صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية في مدينة أبوظبي والبر الرئيس، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، وتعزيز مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت بأهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية. واستمرت الحملة 10 أيام، حيث نفذ مفتشو ومفتشات البلدية نحو 300 زيارة تفتيشية في إطار جهود البلدية الرامية إلى متابعة مدى التزام المنشآت الخدمية غير الغذائية بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة، لاسيما ما يتعلق بالنظافة العامة، وتعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في خدمات التجميل، بما يسهم في الحد من انتقال الأمراض، وتأتي الحملة استكمالاً لسلسلة من الحملات التي تنفذها لترسيخ الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتضمنت الحملة مجموعة من الإجراءات التوعوية والرقابية، من أبرزها التأكد من الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض، إضافة إلى تقديم التوعية والإرشادات الميدانية لأصحاب المنشآت والعاملين فيها حول أفضل الممارسات الصحية الواجب اتباعها، وتوجيه الإنذارات اللازمة، وتحرير المخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وأكّدت أن الالتزام بالاشتراطات الصحية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل يُمثّل مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت والعاملين فيها، مشددة على ضرورة تعقيم الأدوات المستخدمة بعد كل استخدام، والمحافظة على مستويات عالية من النظافة والتعقيم داخل المنشآت، والالتزام التام بالضوابط الصحية المعتمدة.