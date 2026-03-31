بزيادة 63%.. 2.7 مليون مخالفة مواقف في دبي خلال 2025

بلغ عدد مخالفات المواقف العامة والمطورين خلال عام 2025 نحو مليونين و721 ألف مخالفة، بزيادة بنحو 63% على عام 2024 الذي شهد تسجيل مليون و670 ألف مخالفة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي.

وعزت «باركن» هذا الارتفاع في عدد المخالفات إلى أربعة عوامل رئيسة، تشمل «زيادة النشاط العام للمتعاملين وعدد المركبات، وتوسّع محفظة المواقف سواء العامة أو الخاصة التابعة للمطورين، والتحسينات التكنولوجية في أجهزة التفتيش والأسطول الذكي، إضافة إلى التوسع في أسطول مركبات الرقابة الذكية وإعادة توزيع المفتشين على المهام الميدانية والإشرافية».

ووفقاً للبيانات والإحصاءات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تمثل مخالفات المواقف العامة، خلال العام الماضي، نسبة 82% من إجمالي المخالفات، بواقع مليونين و223 ألف مخالفة، مقابل مليون و441 مخالفة في 2024، بينما شكّلت مخالفات المواقف الخاصة التابعة للمطورين نسبة 18%.

وأسهمت جهود الرقابة الميدانية وأساطيل المركبات الذكية، خلال العام الماضي، في تعزيز منظومة الرقابة على المواقف بشكل غير مسبوق، حيث تم مسح 93.1 مليون لوحة مركبة، بما يشمل 34.2 مليون لوحة من قبل فرق التفتيش الميدانية، و58.9 مليون لوحة عبر أسطول المركبات الذكية، ما يعكس تعزيز الرقابة على المخالفات، وتحسين كفاءة العمليات الميدانية، وقد أسهم تحديث الأجهزة المحمولة للمفتشين وإعادة توزيعهم بين المهام الميدانية والإشرافية في تقليص الجهد اليدوي وتسريع عمليات التفتيش، ما رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، وأتاح مراقبة أوسع للمواقف العامة والخاصة على مدار العام.

وبيّنت الإحصاءات أن مخالفات المواقف سجّلت ارتفاعاً متدرجاً على مدار العام الماضي، ففي الربع الأول ارتفع إجمالي عدد الغرامات الصادرة بنسبة 50% من 378 ألف غرامة عام 2024 إلى 569 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2025، ومثلت غرامات المواقف العامة 84% من إجمالي الربع الأول من 2025، حيث ارتفع عددها بنسبة 43% ليبلغ 477 ألف غرامة، مقارنة بـ334 ألفاً في الربع الأول من 2024، أما غرامات المواقف الخاصة التابعة للمطورين فشكّلت 16% من إجمالي الغرامات، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 106% لتصل إلى 92 ألف مخالفة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ45 ألفاً في الفترة ذاتها من 2024.

ومسحت فرق التفتيش الميداني 4.7 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالربع نفسه من 2024، كما نفّذ أسطول المركبات الذكية مسحاً لـ12.5 مليون لوحة في 2025، بزيادة بلغت 115% مقارنة بـ5.8 ملايين لوحة في الفترة نفسها من 2024، ما شكّل مساهمة فعالة في رفع كفاءة منظومة الرقابة.

وفي الربع الثاني من العام الماضي، ارتفع إجمالي عدد الغرامات الصادرة بنسبة 81%، ليصل إلى 660 ألف غرامة مقارنةً بـ365 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2024، وشكلت غرامات المواقف العامة نسبة 81% من إجمالي الغرامات، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 63% لتبلغ 536 ألف غرامة، مقارنة بـ328 ألفاً في الربع الثاني من 2024.

ومسحت فِرَق التفتيش الميداني 8.2 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 346% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024 (بفارق 1.8 مليون لوحة)، كما نفّذ أسطول مركبات التفتيش الذكية مسحاً لـ13.5 مليون لوحة مركبة، بزيادة بلغت 110% مقارنة بـ6.4 ملايين لوحة في الفترة نفسها من 2024.

واستمرت زيادة عدد الغرامات الصادرة في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 63%، لتصل إلى 682 ألف غرامة مقارنةً بـ418 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2024، وشكلت غرامات المواقف العامة 82% من إجمالي غرامات الربع الثالث من 2025، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 58% لتبلغ 560 ألف غرامة، مقارنة بـ355 ألفاً في الربع الثالث من 2024.

ومسحت فِرَق الرقابة الميدانية 9.8 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 107% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024 (بفارق 4.7 ملايين لوحة)، كما نفذ أسطول مركبات الرقابة الذكية مسحاً لـ15.4 مليون لوحة مركبة، بزيادة بلغت 169%، مقارنة بـ5.7 ملايين لوحة في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي الربع الرابع من العام الماضي، ارتفع إجمالي عدد المخالفات الصادرة عن «باركن» بنسبة 59% على أساس سنوي، ليصل إلى 810 آلاف مخالفة مقارنة بـ509 آلاف مخالفة في الفترة نفسها من عام 2024، وشكلت مخالفات المواقف العامة 80% من إجمالي المخالفات، حيث بلغت 650 ألف مخالفة، مقابل 424 ألفاً في الفترة نفسها من عام 2024.

ومسحت فِرَق الرقابة الميدانية 11.5 مليون لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 129% مقارنةً بالربع نفسه من عام 2024 (خمسة ملايين لوحة)، وفي الوقت ذاته، نفذ أسطول مركبات التفتيش الذكية مسحاً لـ17.5 مليون لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 154% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (6.9 ملايين لوحة في الربع الرابع 2024).

