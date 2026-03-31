مصرف عجمان يدعم نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

تسلّمت المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان مساهمة مالية من مصرف عجمان، في إطار دعم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى مساعدة النزلاء المعسرين.

وتأتي المساهمة الخيرية، وقدرها 200 ألف درهم، بهدف توفير تذاكر سفر للمبعدين غير القادرين على تحمّل كُلفة العودة إلى بلدانهم، بما يسهم في تسريع إجراءات مغادرتهم، ولمّ شملهم مع أسرهم، ويُجسّد قِيَم التكافل والتراحم في المجتمع. وتسلّم الشيك مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، العقيد محمد مبارك الغفلي، بحضور رئيس الرقابة الشرعية، الدكتور فضل رحيم، ورئيسة الاتصال المؤسسي في مصرف عجمان، مريم عبدالرحمن الشرفاء.