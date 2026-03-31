«الصحفيين الإماراتية» توافق على 90 طلب عضوية جديداً ومجدداً

اعتمدت لجنة العضوية في جمعية الصحفيين الإماراتية 90 طلب عضوية، شملت انضمام 30 عضواً جديداً، وتجديد عضوية 59 من منتسبيها، إضافة إلى منح عضوية تقديرية واحدة، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد، أول من أمس، بمقر الجمعية في دبي.

كما رفضت اللجنة 23 طلباً، وأجلت طلبين لعدم استكمال المستندات، أو عدم مطابقتها لشروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وأشاد نائب رئيس الجمعية رئيس اللجنة، محمد سعيد الطنيجي، بالزيادة الملحوظة في أعداد المتقدمين الجدد، وارتفاع نسبة تجديد العضويات، مؤكداً أن ذلك يعكس وعياً متنامياً لدى الأسرة الصحافية بأهمية دور الجمعية، وتفاعلاً إيجابياً مع رسالتها.

وأوضح أن هذا الإقبال يجسّد حرص الصحافيين والإعلاميين على دعم جهود الجمعية، والمساهمة في تطوير العمل الصحافي، وتعزيز مكانة الإعلام الوطني، مشيراً إلى استمرار اللجنة في تسهيل الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وأكد أن تنامي العضويات يعكس التزام الأعضاء بدعم مسيرة الجمعية، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم، بما يدعم دور الجمعية كشريك فاعل في تطوير القطاع الإعلامي.

وأشار إلى حرص الجمعية على توفير بيئة محفزة للإعلاميين من خلال برامج تطويرية ودورات تدريبية وورش عمل، إلى جانب تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، بما يسهم في بناء إعلام ريادي قادر على مواكبة التحديات وتعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية.