«قضاء أبوظبي» تستعرض نتائج التأهيل الأكاديمي لـ 139 نزيلاً

كشفت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، عن نتائج إيجابية ملموسة في الإعداد الأكاديمي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن برنامج «التمكين المهني لسوق العمل»، إذ بلغ عدد المستفيدين من المسارات التعليمية المنفذة بالشراكة مع كليات التقنية العليا 139 نزيلاً خلال عام 2025، بنسبة زيادة وصلت إلى 54% مقارنة بعام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، حيث جرى استعراض نتائج الأداء الدوري، ومناقشة آليات تحديث المنظومة الإصلاحية، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الاستراتيجية للدائرة، الرامية إلى استدامة الريادة، وتطبيق أفضل الممارسات المعنية بالتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.

وأوضح أن اجتياز المسارات التعليمية والمهنية، يبرهن على كفاءة الخطط الاستراتيجية في تحويل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى بيئة تمنح النزيل فرصة حقيقية لتغيير مسار حياته عبر الحصول على مؤهلات تخصصية، تفتح له آفاقاً وظيفية عقب انقضاء فترة محكوميته.