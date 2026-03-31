20.9 ألف مكالمة لعمليات شرطة رأس الخيمة خلال المنخفض الجوي

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات استقبلت 20 ألفاً و939 مكالمة، بين 20 و28 مارس الجاري، تزامناً مع الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، ونجم عنها سقوط كميات كبيرة من الأمطار، وجريان الأودية والسيول في العديد من مناطق الإمارة.

وشملت المكالمات بلاغات واستفسارات، بينما تركزت الجهود على الحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم، وضمان انسيابية الحركة المرورية في شوارع وطرقات رأس الخيمة.

وأكد مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد المنصوري، أن القيادة العامة تعاملت مع جميع المكالمات الواردة خلال الحالة الجوية، من خلال توجيهها بشكل فوري إلى الجهات المعنية وفق مناطق الاختصاص، مع متابعة مستمرة للبلاغات حتى الانتهاء من التعامل معها، لافتاً إلى أن زمن الرد على المكالمات لم يتجاوز 10 ثوانٍ، ما يعكس جاهزية وكفاءة منظومة العمل في غرفة العمليات.

وأشار إلى أن «سلامة الإنسان كانت الأولوية القصوى خلال فترة الحالة الجوية، انطلاقاً من الواجب المهني والإنساني، مؤكداً أن فرق العمل حرصت على التعامل مع البلاغات وفق هذا المبدأ، بما يضمن سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة».

ولفت المنصوري إلى أن التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، خلال المنخفض الجوي، كان لهما أثر كبير في الحد من تأثيراته إلى الحد الأقصى الممكن، والإسهام في عودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي، في ظل العمل المتواصل والتكامل بين مختلف الجهات.

وأشاد بوعي الجمهور والتزامه بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن «هذا الالتزام كان له دور بارز في الخروج من الحالة الجوية بأقل أضرار ممكنة».

كما أعرب عن شكره للجهات المعنية في الإمارة، «التي جسدت أبهى صور التعاون والعمل المشترك، من خلال جهودها المتواصلة على مدار الساعة طوال أيام المنخفض الجوي، وما أظهرته من تنسيق وانسجام في التعامل مع مختلف البلاغات والظروف الميدانية».

ودعت شرطة رأس الخيمة إلى الاتصال على الرقم 999 للإبلاغ عن الحالات الطارئة، وعلى الرقم 901 للاستفسارات والحالات غير الطارئة، بما يتيح لجهات الاختصاص التعامل معها بالشكل الأمثل، ويُسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتوجيه الموارد وفق الأولويات.