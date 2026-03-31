الدولة تتأثر بحالة جوية خفيفة بسبب منخفض جوي اليوم وغداً

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة ستتأثر، اليوم وغداً، بحالة جوية خفيفة نتيجة مرور امتداد منخفض جوي، تصاحبه سحب تتحرك من الغرب إلى الشرق.

وذكر أن السحب ستزداد بدءاً من صباح اليوم الباكر وحتى ظهر غد، وستكون الأمطار في أغلبها خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وقد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وتكون الرياح مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر، ذكر المركز أنه سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً مع السحب، ويصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، غداً بعد الظهر، في الخليج العربي، ويكون مضطرباً أحياناً في بحر عُمان.