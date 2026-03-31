شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن لوحات المركبات المفقودة

دعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى الإبلاغ الفوري عن فقدان لوحات المركبات، في ظل التقلبات الجوية والأمطار، من خلال الرقم (901) أو عبر زيارة أقرب مركز شرطة، مشيرة إلى أن الفِرَق المختصة تتعامل مع هذه البلاغات بكفاءة وسرعة عاليتين، حيث يتم التواصل مباشرة مع صاحب اللوحة فور العثور عليها.

وأضافت أنه في حال تعذّر حضور المتعامل لاستلام لوحته، يتم إرسالها إليه عبر خدمات بريد الإمارات، في إطار حرص شرطة دبي على تقديم خدمات مرنة ومتكاملة توفر الوقت والجهد، وتعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز جودة الحياة وتبسيط الإجراءات.

ونجحت شرطة دبي ممثلة في إدارة المفقودات والمعثورات في إعادة 171 ألفاً و490 معثوراً عليه إلى أصحابها، خلال العام الماضي، في تأكيد جديد لريادتها في تقديم خدمات شرطية استباقية تُعزّز الأمن وجودة الحياة في الإمارة.

وأوضحت شرطة دبي أن إجمالي المعثورات التي تم التعامل معها، خلال العام الماضي، بلغ 868 ألفاً و110 معثورات، بينما بلغ عدد البلاغات الواردة عن المفقودات 159 ألفاً و962 بلاغاً، تم استقبالها عبر مراكز الشرطة المنتشرة في إمارة دبي، إضافة إلى نقاط الاستلام المعتمدة، مثل المراكز التجارية ومراكز الشرطة الذكية (SPS)، وغيرهما من القنوات الحديثة التي تُسهّل على الجمهور تسليم المعثور عليه والإبلاغ عن المفقود.

وأكدت شرطة دبي أن النتائج تعكس تكامل الجهود بين الجهات الشرطية والمجتمع، حيث يُسهم أفراد الجمهور بدور محوري في تسليم المقتنيات التي يعثرون عليها، الأمر الذي يُعزّز سرعة استرجاعها ويُجسد قيم المسؤولية المجتمعية للأفراد وتحليهم بالأمانة والتعاون الإيجابي.

وبيّنت شرطة دبي أن إدارة المفقودات والمعثورات تعتمد على منظومة ذكية ومتطورة تربط بين البلاغات والمفقودات المعثور عليها، مدعومة بفِرَق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة، ما يضمن دقة الإجراءات وسرعة التواصل مع أصحاب المفقودات فور العثور عليها، تمهيداً لتسليمها بالطرق الأكثر سهولة ومرونة.

وأشارت إلى أن خدمات الإدارة لا تقتصر على استقبال البلاغات، بل تمتد إلى تقديم حلول عدة، بما في ذلك التواصل المباشر مع أصحاب المقتنيات وإتاحة خيارات متعددة للاستلام، الأمر الذي يُسهم في تعزيز رضا المتعاملين وترسيخ الثقة بالخدمات الشرطية.

ودعت إلى تسليم أي مقتنيات يتم العثور عليها عبر النقاط المعتمدة، وفي مقدمتها مراكز الشرطة، لما لذلك من دور أساسي في حماية ممتلكات الآخرين، وضمان سرعة إعادتها، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يُعدّ شريكاً رئيساً في نجاح منظومة المفقودات والمعثورات.