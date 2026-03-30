رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما تطرق الاتصال إلى العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية. وأدان كوستا، العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنطونيو كوستا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله وفرص توسيع آفاقه على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير على الجميع.