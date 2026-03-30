بلدية الشارقة تعلن انتهاء فترة الإعفاء من رسوم المواقف العامة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء فترة الإعفاء من رسوم المواقف العامة في إمارة الشارقة.

وأوضحت البلدية أنه سيتم استئناف تطبيق الرسوم وفق النظام المعتمد، اعتبارا من الغد الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.

ودعت جميع مستخدمي المواقف العامة الالتزام باللوائح المنظمة.

وكانت البلدية أعلنت مؤخراً إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم، وذلك نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة التي شهدتها الإمارة.