طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والمد الثاني عند الساعة 01:15، و الجزر الأول عند الساعة 34:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعه 45:08 والمد الثاني عند الساعة 21:04 ، و الجزر الأول عند الساعة 14:54 و الجزر الثاني عند الساعة 03:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 21 85 35

دبي 25 21 80 30

الشارقة 24 19 85 40

عجمان 24 20 85 60

أم القيوين 24 19 85 60

رأس الخيمة 25 19 85 40

الفجيرة 27 20 70 25

العـين 24 17 65 50

ليوا 24 18 30 30

الرويس 27 22 95 60

السلع 27 20 30 60

دلـمـا 28 22 95 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 22 80 40

أبو موسى 24 22 80 40