"بلديات أبوظبي" تتوقف عن تحصيل الرسوم نقداً اعتباراً من الأربعاء

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، التوقف عن تحصيل الرسوم نقداً بشكل دائم، اعتباراً من بعد غد الأربعاء 1 إبريل 2026، حيث ستنتقل الدائرة إلى نظام دفع غير نقدي بالكامل، في جميع مراكز خدمة المتعاملين وأقسام الخزينة التابعة لها.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد جميع الرسوم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل «تم»، «داري»، و«سمارت هب»، أو عبر البطاقات الائتمانية في مراكز الخدمة، حيث تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة نحو تحقيق منظومة دفع رقمية بالكامل في جميع الجهات التابعة للدائرة.

وأكدت أنه يجب سداد جميع رسوم الخدمات عبر منصة «تم»، «داري»، «سمارت هب»، أو عبر البطاقات الائتمانية في مراكز خدمة المتعاملين، وفي الحالات الاستثنائية فقط، يمكن السداد عبر الإيداع البنكي المباشر أو عبر روابط الدفع الرقمية المرسلة إلى الهاتف، مشيرة إلى أن هذا التحول يدعم هدف الدائرة في توفير تجربة خدمات سلسة، فعالة، ورقمية بالكامل لجميع السكان.