تفعيل المواقف المدفوعة في عدد من المناطق بمدينة محمد بن زايد

أعلنت شركة "كيو موبيليتي" عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في عدد من القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ابتداءً من 6 أبريل المقبل.

ويشمل تفعيل المواقف المدفوعة في هذه المرحلة القطاعات التجارية ME10 وME11 في مدينة محمد بن زايد، بالإضافة إلى المنطقة التجارية الواقعة على الشارع العام ضمن مناطق الفلل Z17-01 وZ19 وZ20 وZ27، وذلك بهدف تنظيم عملية الوقوف في المناطق التي تشهد كثافة في الحركة والنشاط التجاري.

كما سيتم تنظيم الوقوف في مناطق الفلل المجاورة، حيث سيكون ركن المركبات مقتصراً على حاملي التصاريح أو المصرح لهم فقط، بما يساهم في الحفاظ على خصوصية السكان وتنظيم استخدام المواقف داخل الأحياء السكنية.

ويهدف نظام المواقف المدفوعة في هذه القطاعات إلى معالجة التحديات المرورية من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي، بما يساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية داخل القطاعات التجارية، وتعزيز الوصول السلس إلى المنشآت التجارية والخدمية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة

وتُعدّ مدينة محمد بن زايد من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مركبات كثيفة يومياً نتيجة توافد أعداد كبيرة من العاملين والزوار إلى القطاعات التجارية. ومن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة صعوبة العثور على مواقف بسبب ارتفاع الطلب على المواقف المتوفرة، وانتشار الوقوف العشوائي الذي يؤدي إلى ازدحام الشوارع وعرقلة حركة المرور، مما يعيق النشاط التجاري بسبب صعوبة التنقل ووصول الزوار بسهولة إلى المنشآت

ويبلغ عدد المواقف الفرعية التي سيشملها التفعيل 11,030 موقفاً، موزعة على الشكل التالي:

ME10 (6666 موقفاً)، وME11 (3758 موقفاً)، وZ17-01 (431 موقفاً)، وZ19 (108 موقفاً)، وZ20 (67 موقفاً). وذلك بالإضافة إلى مواقف مخصّصة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام كيو موبيليتي بتوفير حلول تنقّل ذكية ومستدامة تدعم الشمولية وجودة الحياة في مدينة محمد بن زايد.

وتُطبّق رسوم قدرها (2 درهم) للساعة الواحدة على المواقف الفرعية في المنطقة، ويمكن سداد الرسوم عبر القنوات الرقمية المتنوعة، بما في ذلك تطبيقي "درب" و"تم" والرسائل النصية القصيرة، أو أجهزة الدفع المتوفرة في المنطقة، بما يضمن تجربة استخدام مرنة وسلسة لجميع المستخدمين.

وأكدت كيو موبيليتي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المواقف، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ودعم جودة الحياة في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تطوير منظومة نقل حضرية مستدامة ومتطورة.