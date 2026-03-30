"الهوية والجنسية": فترة السماح بعودة أصحاب الإقامات المنتهية إلى الدولة تنتهي غدا

تنتهى غدا الثلاثاء 31 مارس، فترة السماح التي قررتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لعودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة ممن انتهت إقامتهم ، وحالت الأوضاع الراهنة في المنطقة، دون عودتهم إلى الدولة بسبب الإغلاق الجوي. وقررت الهيئة في وقت سابق، السماح لهذه الفئة من المقيمين بالعودة إلى الدولة، ويشمل ذلك جميع حالات المقيمين المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم اعتبارا من تاريخ 28 فبراير الماضي أثناء تواجدهم في الخارج وتعذّر عليهم العودة إلى الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية.

وذكرت الهيئة، أن هذا القرار يسري لمدة شهر حتى تاريخ 31 مارس الجاري، بما يضمن لهم دخول الدولة خلال تلك الفترة دون الحاجة إلى طلب تأشيرة دخول جديدة