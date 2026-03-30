منصة "تم" توفر خدمة اصدار لوحة مركبة بدل فاقد

ذكر مركز النقل المتكامل " أبوظبي للتنقل"، أنه يمكن للأفراد التقديم على طلب إصدار لوحة مركبة بدل فاقد عبر منصة "تم" بكل سهولة، وذلك في حال فقدان لوحة واحدة، أما في حال فقدان لوحتين، فيتطلب مراجعة أقرب مركز شرطة، وفي حال العثور على لوحة مفقودة، يتم تسليمها إلى أقرب مركز خدمة.

وحددت منصة "تم" أربعة شروط للتقديم على الخدمة وهي حضور الشخص أو من ينوب عنه بوكالة رسميه، وفي حالة فقدان اللوحتين يجب على المتعامل التعميم في أقرب مركز شرطة للحصول على الخدمة، ويسمح للمتعامل طلب الخدمة مرة واحدة كل شهر على لوحة واحدة، وفي حال تكرر طلب الخدمة على لوحة واحدة يجب مراجعة مركز الخدمة.

وتبلغ الرسوم في حال لوحتين للطويلة 70 درهما، وفي حال لوحتين للقصيرة 60 درهما، ولوحة رياضية 500 درهم، لوحة الهوية لكل لوحة 200 درهم، قيمة لوحة واحدة للوحة الطويلة 45 درهم، قيمة لوحة واحدة للوحة القصيرة 35 درهم

