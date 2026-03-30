قرقاش: خطاب الإعلام الرسمي الإيراني تعبوي.. ساذج .. وبعيد عن العقل والواقعية

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن السردية الإعلامية في الحروب تبقى عنصراً حاسماً، ومصداقيتها هي أساس تأثيرها.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خطاب الإعلام الرسمي الإيراني تعبوي ساذج، بعيد عن العقل والواقعية، ويستدعي لغة الشعارات من زمنٍ مضى حيث لا يخاطب إلا المحازبين، خطاب لا صلة له بما يجري على الأرض في ظل غياب التغطية، وانقطاع الإنترنت، وتآكل المصداقية".

‏وتابع قائلا: "وكما أكدنا مراراً، تبقى السردية الإعلامية في الحروب عنصراً حاسماً، ومصداقيتها هي أساس تأثيرها".