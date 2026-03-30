الوطني للأرصاد": تأثر الدولة بمنخفض جوي خفيف خلال اليومين المقبلين

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن الدولة تتأثر خلال اليومين القادمين، الموافق لـيومي الثلاثاء 31 مارس والأربعاء 1 أبريل، بحالة جوية خفيفة نتيجة مرور امتداد منخفض جوي، يصاحبه سحب تتحرك من الغرب إلى الشرق.

وذكر أن السحب تزداد اعتبارًا من فجر يوم الغد وحتى ظهر يوم الأربعاء مصحوبة بأمطار أغلبها خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الشرقية والشمالية، إضافة إلى تكون الرياح مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة، مع انخفاض في درجات الحرارة.