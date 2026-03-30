النيابة العامة الاتحادية: مخالفة قرارات حظر السفر جريمة يعاقب عليها القانون

نشرت النيابة العامة الاتحادية توعية قانونية أكدت خلالها أن مخالفة قرارات حظر السفر تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على ضرورة التزام الأفراد بالإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأوضحت في توعية قانونية على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن هذه المخالفات قد تترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الغرامة أو الحبس، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الوعي القانوني وحماية النظام العام، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب أي تصرفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية.