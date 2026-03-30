الدفاعات الجوية تتعامل مع 414 صاروخاً باليستياً و15 «جوالاً» و1914 «مسيّرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع 16 صاروخاً باليستياً و42 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 414 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1914 طائرة مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل ثمانية مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 178 بإصابات تراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلاديشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية والتونسية.