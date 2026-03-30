رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس الكونغو العدوان الإيراني الإرهابي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس جمهورية الكونغو «الكونغو برازيفيل»، دينيس ساسو نغيسو، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراته في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأدان دينيس ساسو نغيسو هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً تضامن جمهورية الكونغو مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما بما يعزز المصالح المتبادلة ويخدم الأولويات التنموية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للكونغو في الانتخابات التي جرت أخيراً، متمنياً له التوفيق في تحقيق تطلعات شعبه نحو التقدم والازدهار، فيما شكر رئيس الكونغو سموه معرباً عن تمنياته لعلاقات البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال مرئي مع عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، السيناتور جوني إيرنست، علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وتطرق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق إلى الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وأدانت جوني إيرنست هذه الاعتداءات لما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء - الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة.