رئيس الدولة يدين الهجوم الإرهابي على منزل رئيس إقليم كردستان العراق

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان العراق، نجيرفان بارزاني، أعرب خلاله عن إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزله في محافظة دهوك.

وجدد سموه خلاله الاتصال دعم دولة الإمارات كل ما يعزز أمن جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق.

من جانبه، أعرب نجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه العراق عموماً وإقليم كردستان العراق خصوصاً.

وتناول الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وجدد رئيس إقليم كردستان العراق إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

