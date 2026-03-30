«طرق دبي» تُنجز 13 مساراً للدرّاجات الهوائية في الإمارة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 مساراً للدرّاجات الهوائية، ضمن خطة تنفذ حالياً تشمل 15 مساراً، موزّعة على مختلف مناطق إمارة دبي، بطول 162 كيلومتراً، لتوفر شبكة مسارات تربط المسارات القائمة من منطقة الخوانيج إلى منطقة الممزر، ومن منطقة الورقاء إلى سيح السلم، ومن المركز المالي إلى منطقة جميرا، والعمل جارٍ لاستكمال تنفيذ جسور للمشاة والدرّاجات الهوائية، تُعد الأكبر في الإمارة.

ويأتي تنفيذ مسارات الدرّاجات الهوائية في إطار خطة شاملة، لرفع إجمالي أطوال مسارات الدراجات إلى 1000 كم بحلول عام 2030.

وأسهمت جهود الهيئة في تطوير شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، في ترسيخ الريادة العالمية لإمارة دبي، ودخولها قائمة أفضل 100 مدينة صديقة للدراجات على مستوى العالم، وفق نتائج مؤشر كوبنهاغن للدراجات لعام 2025، لتصبح بذلك أفضل مدينة في الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز، ويُعد مؤشر كوبنهاغن أحد أبرز المؤشرات الدولية المتخصصة في تقييم ملاءمة المدن لاستخدام الدراجات الهوائية، ويعتمد على مجموعة من المعايير تشمل جودة البنية التحتية، ومستوى استخدام الدراجات، والدعم المؤسسي والسياسات المرتبطة بالتنقّل المرن.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن التوسّع في تنفيذ مسارات وجسور الدراجات والمشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي، حيث توفر مسارات الدراجات القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، ومحطات النقل الجماعي، لتشجيع سكان الإمارة على استخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقّل الفردية المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير، مشيراً إلى أن اختيار مواقع المسارات جرى بناء على دراسات ميدانية دقيقة، روعي فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي، ومناطق الجذب السياحية والاقتصادية، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقّل مستخدمي الطريق، من المشاة والدراجات الهوائية، على الشوارع بصورة آمنة.

وأكد أن دخول دبي التصنيف العالمي لمؤشر كوبنهاغن، يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي تقودها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، بما يتماشى مع استراتيجية «دبي صديقة للدراجات»، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنقّل الحضري المستدام، مشيراً إلى أن جهود الهيئة أسهمت في ارتفاع أطوال مسارات الدراجات الهوائية من 560 كم بنهاية عام 2024 إلى 636 كم بنهاية عام 2025، وارتفاع نسبة رضا الدراجين عن البنية التحتية للدراجات في إمارة دبي إلى 85%، وزيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024، إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة 23.5%، إضافة إلى بلوغ نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى البنية التحتية لمسارات الدراجات إلى 22.3% من سكان الإمارة.

وشملت المشاريع المُنجزة تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية في مناطق متفرقة من إمارة دبي، منها مسارات في منطقتَي الخوانيج الثانية والبرشاء الثانية، ضمن مشروع المناطق السكنية النموذجية، بطول 18.5 كيلومتراً، منها مسارات للدراجات بطول ثمانية كيلومترات في منطقة الخوانيج الثانية، ومسارات بطول 10.5 كيلومترات في منطقة البرشاء الثانية، وشمل المشروع كذلك تنفيذ مسارات للدراجات في حي التسامح بطول 700 متر، ومشروع التنقّل المرن، الذي شمل تنفيذ تحسينات في التنقّل المرن وحول محطات النقل الجماعي، في منطقة السوق الكبير مع منطقتي هور العنز وأبوهيل، وخمس محطات للنقل الجماعي، هي: برجمان، وشرف دي جي، ونخلة ديرة، وبني ياس، وبرج خليفة/ دبي مول، كما تضمن نطاق العمل توفير مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي، بطول 25 كيلومتراً، وتحسين ممرات المشاة القائمة، وتطبيق مفهوم الشوارع الآمنة على الشوارع الداخلية.

ويجري العمل حالياً على تنفيذ مسار للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي ضمن مشروع تطوير شارع حصة، بطول 13.5 كيلومتراً، وعرض 4.5 أمتار، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومتران لمسار المشاة، ويربط المسار منطقة الصفوح بدبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم 12 تجمُّعاً حيوياً ومتنوعاً بين سكني وتجاري وتعليمي وخدمي، ومناطق سكنية مثل البرشاء، والبرشاء هايتس، ويسهم المشروع في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة.

وينفرد المسار الجديد بوجود جسرين، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، بطول 528 متراً، والثاني يعبُر شارع الخيل بطول 501 متر، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران للمشاة، ويتميّز الجسران بتصميمهما الهندسي الفريد المستمد من البيئة المحيطة بالجسر، وتعبِّر الفكرة التصميمية للجسر الذي يعبُر شارع الشيخ زايد عن الترابط والاتصال من خلال استخدام خطوط متداخلة مع بعضها، ويوفر الشكل التصميمي لهيكل الجسر المفتوح رؤية أفضل للمنطقة والأبراج المحيطة به، بينما يعبِّر تصميم الجسر الذي يعبُر شارع الخيل عن خطوط الضوء الناتجة عن أشعة الشمس، التي تعبِّر عن مسار انسيابي، يمنح المشاة والدراجين شعوراً بالسكون، بعيداً عن ضوضاء الشارع، حيث رُوعي في التصميم الأخذ في الاعتبار بمسار الشمس لدمج إشعاعها مع التصميم.

