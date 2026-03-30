متطوعون في دبي يسحبون المياه.. ويجمعون لوحات المركبات المفقودة

شارك متطوعو المبادرة المجتمعية «الشرطي جارك» في تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع في مناطق التجمعات السكنية والفرجان خلال المنخفض الجوي، وذلك من خلال مساهمتهم، إلى جانب فِرَق العمل الرئيسة، في تقديم التوعية، وسحب المياه، ومساعدة أصحاب المركبات المتعطلة، وجمع لوحات المركبات المفقودة، وتسليمها إلى مراكز الشرطة.

وأسهم متطوعو مبادرة «الشرطي جارك»، التي تُعد إحدى مبادرات قسم الشرطة المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في دعم جهود الجهات الحكومية الميدانية في العديد من المناطق التي شهدت تجمعات للمياه، وهو ما كان محط تقدير وثناء عليهم.

وأثنى مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، على جهود متطوعي مبادرة «الشرطي جارك» خلال المنخفض الجوي، مشيراً إلى أن جهودهم تعكس مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، مشيداً بحرصهم على التواصل مع الناس، وتقديم يد المساعدة لهم.

وبيّن المنصوري أن المتطوعين سلموا 279 لوحة سيارة مفقودة إلى مراكز الشرطة، وأسهموا في إخراج 30 مركبة متعطلة من مناطق تجمعات المياه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة في رصد تجمعات المياه في 77 موقعاً في القصيص وبر دبي والمرقبات والبرشاء والراشدية، والتواصل مع بلدية دبي من أجل تعزيز السلامة العامة.

وتعد مبادرة «الشرطي جارك» إحدى مبادرات الشرطة المجتمعية التي تقوم على توطيد وربط العلاقات بين رجال الشرطة والمجتمع، من أجل تطوير قنوات تواصل فعّالة مع أفراد المجتمع، لإيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية، والتواصل مع قاطني المناطق السكنية والأحياء، وسماع مشكلاتهم والعمل على حلها، وتدارك المشكلات المتوقعة، وإيجاد الحلول الودية.

من جانب آخر، أصدرت شرطة دبي 720 شهادة «لمن يهمه الأمر» الخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، منذ الإثنين الماضي، بعد تقديم أصحاب السيارات المتضررة من الأحوال الجوية طلباً للحصول عليها.

وتوفر شرطة دبي خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر» الخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، على الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، حيث يستطيع المُتعامل التقديم عليها إلكترونياً، ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ثم إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر» له إلكترونياً.

ويتم التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، والتقديم على خدمة «باقة الشهادات»، ثم اختيار خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر»، ثم اختيار «الكوارث الطبيعية»، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل يحصل على شهادة «لمن يهمه الأمر».

