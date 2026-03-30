بلدية الحمرية تكثّف إجراءاتها لمعالجة تجمعات المياه

تواصل بلدية الحمرية جهودها الميدانية المكثفة للتعامل مع آثار الحالة الجوية التي شهدتها المنطقة، أخيراً، وأسفرت عن تشكّل تجمعات مائية في عدد من المواقع، حيث باشرت فرقها المختصة، ممثلة بقسم الصحة العامة، تنفيذ عمليات رش ومعالجة شاملة لهذه التجمعات، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز السلامة البيئية.

وتعمل البلدية من خلال كوادرها الفنية على تنفيذ إجراءات وقائية دقيقة تستهدف الحد من تكاثر البعوض والحشرات وآفات الصحة العامة، بما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن ركود المياه، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لسكان المنطقة وزوارها، في إطار منظومة عمل ترتكز على الاستجابة السريع، وتأتي الجهود ضمن خطط استباقية وضعتها البلدية للتعامل مع التقلبات الجوية، حيث تعتمد على آليات رصد ميداني مستمرة وتدخلات فورية لمعالجة أي تداعيات قد تؤثر في جودة الحياة.

وثمّن مدير البلدية، مبارك راشد الشامسي، تعاون أفراد المجتمع، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الوقاية. وقال إن البلدية تواصل تنفيذ خططها الميدانية بكفاءة عالية للتعامل مع آثار الحالة الجوية، ونعمل بشكل مستمر على معالجة تجمعات المياه وفق إجراءات علمية مدروسة تحدّ من تكاثر الحشرات والبعوض، حفاظاً على صحة المجتمع وسلامته.

وأضاف أن البلدية تعوّل على وعي وتعاون الأهالي في الإبلاغ عن أي مواقع قد تشكّل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، مشيراً إلى أن هذا التفاعل المجتمعي يسهم بشكل مباشر في سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة العمل الوقائي.