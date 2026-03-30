أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد تراجع درجات الحرارة، خلال الأسبوع الجاري، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

ودعا إلى تجنّب التعرض المباشر للغبار والعوائق الترابية، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات السلامة خلال العواصف الترابية، وتوخي الحذر، واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.

كما نبه في نشرته، عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار، بسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مع اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر أن طقس غدٍ سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، كما أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة، بعد غد، مع انخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً غرباً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع انخفاضاً آخر في درجات الحرارة، الخميس المقبل، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.