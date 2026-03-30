شرطة الشارقة توصل أرقام مركبات مفقودة لكبار السن وأصحاب الهمم إلى منازلهم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة نوعية مخصصة لكبار السن وأصحاب الهمم، تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة تراعي احتياجاتهم، من خلال تمكينهم من تسلم الأرقام المفقودة للمركبات خلال الحالة الجوية، مع إيصالها إلى منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، وتُطبَّق المبادرة لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من أمس.

وأوضحت شرطة الشارقة أن الخدمة تتيح تقديم طلب إصدار الأرقام المفقودة عبر مركز الاتصال 901، إذ تتولى إدارة ترخيص الآليات والسائقين استكمال الإجراءات، بما يشمل طباعة الأرقام وتوصيلها إلى منازل المستفيدين دون رسوم.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهها نحو تطوير خدمات استباقية تسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، لاسيما في ظل الحالة الجوية الاستثنائية، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز استقرار المجتمع.

ودعت شرطة الشارقة كبار السن وأصحاب الهمم إلى الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدةً استمرارها في تطوير مبادرات نوعية ترتقي بكفاءة الخدمات، وتعزز تكامل المنظومة الأمنية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتلبية تطلعات المجتمع.

من جانب آخر، تلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة 40 ألفاً و647 مكالمة، وردت إلى مركزي الاتصال 999 للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة، خلال المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة.

وأفاد مدير إدارة مركز العمليات، العميد محمد رحمة الغزال، بأن غرفة العمليات المركزية تعاملت مع 33 ألفاً و693 مكالمة عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و6954 مكالمة عبر الرقم 901 الخاص بالحالات غير الطارئة والاستفسارات الخدمية، وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة في الاستجابة، بما يضمن تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة عالية.

كما أفاد بأن مركز العمليات تعامل مع البلاغات الواردة وفق منظومة تشغيلية متكاملة، تعتمد على سرعة استقبال البلاغات وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة للتعامل معها بكفاءة عالية، بما يسهم في الحد من آثار الحالة الجوية، وضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق الإمارة.

وأكدت شرطة الشارقة انتشار دورياتها الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة، والتقاطعات، والمناطق الحيوية، إلى جانب متابعة الحالة الميدانية على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، ما عزز من سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة وفق أعلى معايير الجاهزية.

ودعت أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة، وعدم التردد في التواصل مع مركز الاتصال 999 للحالات الطارئة، ومركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، دعماً للجهود الأمنية الرامية إلى حماية المجتمع وسلامته.

• شرطة الشارقة دعت كبار السن وأصحاب الهمم إلى الاستفادة من خدمة التوصيل.