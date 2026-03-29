رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان العراق..أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزله

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً مع نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، أعرب خلاله عن إدانته الهجوم الإهاربي الذي استهدف منزل بارزاني في محافظة دهوك.

وجدد سموه خلاله الاتصال دعم دولة الإمارات كل ما يعزز أمن جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق.

من جانبه أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه العراق عامة وإقليم كردستان العراق خاصة.

وتناول الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية. وجدد بارزاني، إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.