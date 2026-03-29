رئيس الدولة وجوني إيرنست عضوة مجلس الشيوخ الأميركي يبحثان التطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال اتصال مرئي، مع السيناتور، جوني إيرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، علاقات التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما

وتطرق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما تطرق إلى الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية. وأدانت جوني إيرنست هذه الاعتداءات لما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.