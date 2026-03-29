"الوطني للأرصاد" : أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد تراجع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.



ودعا المركز إلى تجنب التعرض المباشر للغبار والأتربة، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات السلامة خلال العواصف الترابية، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.



في سياق متصل، نبه المركز في نشرته عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار، وسرعتها تصل إلى 40 كيلو مترا في الساعة، مع اضطراب البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وذكر أن طقس يوم بعد غد الثلاثاء، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، كما أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، يوم الأربعاء المقبل مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا،ً والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع انخفاضا آخرا في درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.