متطوعو "الشرطي جارك" يسلمون 279 لوحة سيارة فقدت خلال الأمطار

شارك 49 متطوعاً من مبادرة "الشرطي جارك" في دعم أفراد المجتمع خلال المنخفض الجوي، من خلال التواجد في 77 موقعاً بمناطق متفرقة في دبي، حيث تمكنوا من تسليم 279 لوحة سيارة مفقودة إلى مراكز الشرطة، والمساهمة في إخراج 30 مركبة تعطلت بسبب تجمعات المياه.

وجاءت مشاركة المتطوعين ضمن جهود ميدانية مكثفة لدعم فرق العمل الرئيسية، إذ قدموا المساعدة في المناطق السكنية والفرجان، عبر سحب المياه، وتقديم التوعية، ومساندة أصحاب المركبات المتعطلة، إضافة إلى جمع لوحات المركبات التي جرفتها المياه وتسليمها إلى مراكز الشرطة.

وشملت جهود المتطوعين مناطق عدة، من بينها القصيص، وبردبي، والمرقبات، والبرشاء، والراشدية، حيث ساهموا كذلك في رصد تجمعات المياه والتواصل مع بلدية دبي، بما يعزز من سرعة الاستجابة ورفع مستوى السلامة العامة.

وتُعد مبادرة "الشرطي جارك" إحدى مبادرات قسم الشرطة المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور الأفراد في دعم الأمن والسلامة.

من جهته، أشاد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، بجهود المتطوعين خلال المنخفض الجوي، مؤكداً أن ما قدموه يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكامل بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

وأشار إلى أن المتطوعين لعبوا دوراً مهماً في تخفيف آثار الحالة الجوية، من خلال تواجدهم الميداني وتواصلهم المباشر مع السكان، وتقديم الدعم الفوري في المواقف الطارئة.

ويعكس هذا الحضور الفاعل لمتطوعي "الشرطي جارك" نموذجاً عملياً للتعاون المجتمعي، حيث لا يقتصر دور المبادرة على التوعية، بل يمتد إلى التدخل الإيجابي والمساندة الفعلية في أوقات الأزمات.