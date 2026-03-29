دبي تستهدف إنشاء 1000 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات بحلول 2030

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 مساراً للدراجات الهوائية من أصل 15 مساراً تعمل على تنفيذها بطول إجمالي يبلغ 162 كيلومتراً، تغطي مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع إجمالي أطوال مسارات الدراجات الهوائية إلى 1000 كيلومتر بحلول عام 2030، بالتوازي مع تنفيذ جسور للمشاة والدراجات تُعد الأكبر في الإمارة، تشمل جسوراً على شوارع الشيخ محمد بن زايد ودبي ـ العين والشيخ زايد والخيل، لتعزيز الربط بين المسارات وتحسين انسيابية الحركة.

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسّع الهيئة في تنفيذ مسارات وجسور الدراجات والمشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي، حيث توفر مسارات الدراجات القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، ومحطات النقل الجماعي، لتشجيع سكان الإمارة على استخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقّل الفردية المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير.

وأشار إلى أن اختيار مواقع المسارات جاء بناء على دراسات ميدانية دقيقة، روعي فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي، ومناطق الجذب السياحية والاقتصادية، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقّل مستخدمي الطريق، من المشاة والدراجات الهوائية، على الشوارع بصورة آمنة.

وأضاف أن دخول دبي قائمة أفضل 100 مدينة عالمياً صديقة للدراجات وفق مؤشر كوبنهاجن لعام 2025، يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي تقودها الهيئة لتطوير شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، مشيراً إلى ارتفاع أطوال المسارات من 560 كيلومتراً في نهاية عام 2024 إلى 636 كيلومتراً في نهاية عام 2025، وبلوغ نسبة رضا الدراجين 85%، وزيادة عدد الرحلات من 46.6 مليون رحلة في عام 2024 إلى 57.3 مليون رحلة في عام 2025 بنسبة نمو 23.5%، إلى جانب وصول نسبة السكان القادرين على الوصول إلى البنية التحتية لمسارات الدراجات إلى 22.3%.

وشملت المشاريع المنجزة تنفيذ مسارات في عدد من المناطق، منها الخوانيج الثانية والبرشاء الثانية بطول 18.5 كيلومتر، إلى جانب مسارات في حي التسامح ومشروعات التنقّل المرن حول محطات النقل الجماعي في مناطق السوق الكبير وهور العنز وأبوهيل، بطول 25 كيلومتراً، إضافة إلى تنفيذ مسارات بطول 7 كيلومترات لربط المنطقة بمحطة مترو أون باسيف ومحطة القوز للحافلات، وجسر للمشاة والدراجات على شارع المنارة بطول 45 متراً.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ مسارات عند مداخل منطقة الورقاء وربطها بالمسارات القائمة بطول 11 كيلومتراً، ومسارات ضمن مشروع تطوير محور الشندغة بطول يقارب 10 كيلومترات.

وتواصل الهيئة تنفيذ عدد من المشاريع، من أبرزها مسار للدراجات والسكوتر الكهربائي ضمن مشروع تطوير شارع حصة بطول 13.5 كيلومتر، يربط الصفوح بدبي هيلز ويخدم 12 تجمعاً حيوياً، ويتضمن جسرين يعبران شارعي الشيخ زايد والخيل بطول 528 متراً و501 متر على التوالي، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 5200 مستخدم في الساعة.

كما تنفذ الهيئة جسوراً إضافية للمشاة والدراجات على شارعي الشيخ محمد بن زايد ودبي ـ العين بطول 816 متراً و719 متراً، إلى جانب مسارات جديدة بطول 64 كيلومتراً في عدد من المناطق، تشمل الورقاء والقصيص والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون ووادي الصفا، ومسارات أخرى ضمن مشاريع تطوير شارع المستقبل والروية ووادي الصفا 5 ومنطقة الصفا 4.