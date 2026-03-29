شرطة الشارقة تتعامل مع 40 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي

في إطار جاهزيتها المستمرة لتعزيز الاستجابة السريعة وضمان سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم تلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة 40 ألفاً و647 مكالمة، وردت إلى مركزي الاتصال 999 للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة، خلال المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة مؤخراً.

وأوضح مدير إدارة مركز العمليات بشرطة الشارقة العميد محمد رحمه الغزال بأن غرفة العمليات المركزية تعاملت مع 33 ألفاً و693 مكالمة عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و6 آلاف و954 مكالمة عبر الرقم901 الخاص بالحالات غير الطارئة والاستفسارات الخدمية، وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة في الاستجابة بما يضمن تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة عالية.

وأكد العميد الغزال أن مركز العمليات تعامل مع البلاغات الواردة وفق منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على سرعة استقبال البلاغات وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة للتعامل معها بكفاءة عالية؛ بما يسهم في الحد من آثار الحالة الجوية، وضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق الإمارة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة انتشار دورياتها الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة، والتقاطعات، والمناطق الحيوية، إلى جانب متابعة الحالة الميدانية على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية؛ مما عزز من سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة وفق أعلى معايير الجاهزية.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة، وعدم التردد في التواصل مع مركز الاتصال 999 للحالات الطارئة، ومركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة؛ دعماً للجهود الأمنية الرامية إلى حماية المجتمع وسلامته.