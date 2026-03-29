"طرق دبي" تُنجز 13 مساراً للدراجات الهوائية في مختلف مناطق الإمارة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 مساراً للدراجات الهوائية ضمن خطة تنفذ حالياً، تشمل 15 مساراً، موزعة على مختلف مناطق إمارة دبي، بطول 162 كيلومتراً، لتوفر شبكة مسارات تربط من المسارات القائمة في منطقة الخوانيج إلى منطقة الممزر، ومن منطقة الورقاء إلى سيح السلم، ومن المركز المالي إلى منطقة جميرا، والعمل جارٍ لاستكمال تنفيذ جسور للمشاة والدراجات الهوائية، تعد الأكبر في الإمارة، منها جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد، يربط مسار الخوانيج وصولاً لشاطئ الممزر، وآخر على شارع دبي ـ العين، يربط بين مسار سيح السلم بالمسار في منطقة الورقاء والخوانيج، وجسر على شارع الشيخ زايد، يربط مسار الدراجات الهوائية في منطقة الصفوح وجميرا، بمسار الدراجات على شارع حصة، وجسر على شارع الخيل، يربط دبي هيلز بمسار الدراجات على شارع حصة ومول الإمارات، وسيجري افتتاح جميع المسارات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويأتي تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية في إطار خطة شاملة، لرفع إجمالي أطوال مسارات الدراجات إلى 1000 كم بحلول عام 2030.

وساهمت جهود الهيئة في تطوير شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، في ترسيخ الريادة العالمية لإمارة دبي، ودخولها قائمة أفضل 100 مدينة صديقة للدراجات على مستوى العالم، وفق نتائج مؤشر كوبنهاجن للدراجات لعام 2025، لتصبح بذلك أفضل مدينة في الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز، ويُعد مؤشر كوبنهاجن أحد أبرز المؤشرات الدولية المتخصصة في تقييم ملاءمة المدن لاستخدام الدراجات الهوائية، ويعتمد على مجموعة من المعايير تشمل جودة البنية التحتية، ومستوى استخدام الدراجات، والدعم المؤسسي والسياسات المرتبطة بالتنقّل المرن.

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسّع الهيئة في تنفيذ مسارات وجسور الدراجات والمشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله) لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي، وتحويلها إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية.

وتوفر مسارات الدراجات القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، ومحطات النقل الجماعي، لتشجيع سكان الإمارة على استخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقّل الفردية المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير.

وأشار إلى أن اختيار مواقع المسارات، جرى بناء على دراسات ميدانية دقيقة، روعي فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي، ومناطق الجذب السياحية والاقتصادية، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقّل مستخدمي الطريق، من المشاة والدراجات الهوائية، على الشوارع بصورة آمنة.

رحلات الدراجات

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن دخول دبي التصنيف العالمي لمؤشر كوبنهاجن، يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي تقودها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، بما يتماشى مع استراتيجية: (دبي صديقة للدراجات)، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنقّل الحضري المستدام.

وأوضح أن جهود الهيئة، ساهمت في ارتفاع أطوال مسارات الدراجات الهوائية من 560 كم بنهاية عام 2024 إلى 636 كم بنهاية عام 2025، وارتفاع نسبة رضا الدراجين عن البنية التحتية للدراجات في إمارة دبي، إلى 85%، وزيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024، إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة 23.5%، بالإضافة إلى بلوغ نسبة السكان الذي يمكنهم الوصول إلى البنية التحتية لمسارات الدراجات إلى 22.3% من سكان إمارة دبي.

المسارات المُنجزة

شملت المشاريع المُنجزة، تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية في مناطق متفرقة من إمارة دبي، منها مسارات في منطقتي الخوانيج الثانية، والبرشاء الثانية، ضمن مشروع المناطق السكنية النموذجية، بطول 18.5 كيلومتراً، منها مسارات للدراجات بطول 8 كيلومترات في منطقة الخوانيج الثانية، ومسارات بطول 10.5 كيلومترات في منطقة البرشاء الثانية.

وتضمن المشروع كذلك تنفيذ مسارات للدراجات في حي التسامح بطول 700 متر، ومشروع التنقّل المرن، الذي شمل تنفيذ تحسينات في التنقّل المرن وحول محطات النقل الجماعي، في منطقة السوق الكبير مع منطقتي هور العنز، وأبوهيل، وخمس محطات للنقل الجماعي، هي: برجمان، وشرف دي جي، ونخلة ديرة، وبني ياس، وبرج خليفة/ دبي مول، كما تضمن نطاق العمل توفير مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي، بطول 25 كيلومترا، وتحسين ممرات المشاة القائمة، وتطبيق مفهوم الشوارع الآمنة على الشوارع الداخلية.

ومن المشاريع المُنجزة، تنفيذ مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ووسائل التنقّل الفردية بطول قرابة 7 كيلومترات، بهدف ربط المنطقة بمحطة مترو أون باسيف، ومحطة القوز للحافلات، وتنفيذ جسر للمشاة والدراجات على شارع المنارة، لتوفير الانسيابية في حركة المشاة والدراجين في المنطقة ومحيطها، وروعي في تصميمه إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع طبيعة هوية المنطقة ومرافقها ومكوناتها، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، بعرض 5 أمتار ونصف المتر، وبارتفاع 6 أمتار، ويتضمن الجسر تنفيذ منحدرين على جانبيه، بطول 210 أمتار لكل منحدر.

كما شملت المشاريع المُنجزة، تنفيذ مسار للدراجات الهوائية والمشاة، عند مداخل منطقة الورقاء، وربطها بالمسارات في المنطقة بطول 11 كيلو مترا، ومسارات للدراجات ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، بطول قرابة 10 كيلومترات.

مشاريع قيد التنفيذ

يجري العمل حالياً على تنفيذ مسار للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي ضمن مشروع تطوير شارع حصة، بطول 13.5 كيلومتراً، وعرض 4.5 أمتار، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومتران لمسار المشاة، ويربط المسار منطقة الصفوح بدبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم 12 تجمُّعاً حيوياً ومتنوعاً بين سكني وتجاري وتعليمي وخدمي، ومناطق سكنية مثل البرشاء، والبرشاء هايتس، ويسهم المشروع في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة.

ينفرد المسار الجديد بوجود جسرين، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، بطول 528 مترا، والثاني يعبُر شارع الخيل بطول 501 متر، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران للمشاة، ويتميّز الجسران بتصميمهما الهندسي الفريد المستمد من البيئة المحيطة بالجسر، حيث تعبِّر الفكرة التصميمية للجسر الذي يعبُر شارع الشيخ زايد عن الترابط والاتصال من خلال استخدام خطوط متداخلة مع بعضها.

ويوفر الشكل التصميمي لهيكل الجسر المفتوح رؤية أفضل للمنطقة والأبراج المحيطة به، بينما يعبِّر تصميم الجسر الذي يعبُر شارع الخيل عن خطوط الضوء الناتجة عن أشعة الشمس، التي تعبِّر عن مسار انسيابي، يمنح المشاة والدراجين شعوراً بالسكون، بعيداً عن ضوضاء الشارع، حيث رُوعي في التصميم الأخذ بالاعتبار بمسار الشمس لدمج إشعاعها مع التصميم.

ويسهم المشروع في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وتقدّر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 5200 مستخدم في الساعة.

كما تنفّذ الهيئة جسرين للمشاة والدراجات الهوائية، يُعدّان من أكبر جسور المشاة والدراجات الهوائية، الأول على شارع الشيخ محمد بن زايد، يربط بين منطقة الطوار ومنطقة المحيصنة، بطول 816 متراً، والجسر الثاني على شارع دبي ـ العين يربط بين منطقتي واحة دبي للسيليكون وليوان، بطول 719 متراً.

وتنفّذ الهيئة أيضاً مسار للدراجات الهوائية والمشاة، في عدد من المناطق، تشمل: الورقاء، وشارع النهدة في القصيص، وشارع تونس، والمدينة العالمية ، وواحة دبي للسيليكون ، ووادي الصفا، إضافة إلى منطقتي جميرا والقوز، بطول 64 كيلومتراً.

كما تنفّذ الهيئة ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، مساراً للدراجات الهوائية بطول 4 كيلومترات، وكذلك مسارات للدراجات في عدد من المناطق التطويرية، بطول إجمالي 7 كيلومترات، تشمل مسارات بطول 2 كيلومتر، ضمن مشروع تطوير شارع الروية، الذي يربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ويخدم منطقتي ورسان 4 وواحة دبي للسيليكون، اللتين تُعدّان من المناطق الحيوية ذات الطابع السكني والتجاري، إضافة إلى مدينة دبي الأكاديمية التي تضم تجمُّعاً طلابياً كبيراً.

وكذلك تنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 3.2 كيلومترات، ضمن مشروع تطوير شارع رئيس في منطقة وادي الصفا 5، يربط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ويخدم منطقتي المرابع العربية 3 وفيلانوفا، إضافة إلى مسار للدراجات بطول قرابة 2 كيلومتر، ضمن مشروع تطوير طرق في منطقة الصفا 4، تخدم عدداً من المناطق التطويرية مثل، فالكون سيتي، وسيتي أوف أرابيا.