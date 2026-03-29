رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس السوري   

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني. وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة. وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأسعد الشيباني، واستنكرا بشدة الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، وأكدا حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. كما أكد أسعد حسن الشيباني تضامن سورية الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها. من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره لأسعد حسن الشيباني على موقف بلده الداعم لدولة الإمارات. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأسعد الشيباني، مؤكداً دعم دولة الإمارات للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، وكل ما يسهم في تلبية تطلعاتهم نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات والقضايا العالقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي. حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، يوري موسيفيني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لدى لقائه في أبوظبي سفير جمهورية أوغندا لدى دولة الإمارات، زاكي ونومي كبيدي. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأشار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية أوغندا لاستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

