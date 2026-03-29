نشوب 3 حرائق في محيط «كيزاد» نتيجة سقوط شظايا وإصابة 6 أشخاص

تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أمس، مع ثلاثة حوادث اندلاع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، نجمت عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكدت الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن تعرض خمسة أشخاص من الجنسية الهندية وشخص باكستاني لإصابات تراوح بين المتوسطة والبسيطة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة نجحت في السيطرة على الحرائق الثلاثة.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.