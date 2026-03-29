100 مليون درهم لدعم قدرات المستجيبين الأوائل

انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال الدورة الـ26 للملتقى الوطني لخط الدفاع الأول، تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، بتنظيم من المنظومة الوطنية الموحدة والتكاملية التدريبية للجاهزية والاستجابة «جاهزية»، وبإشراف الفريق الإماراتي الوطني الطبي الاحتياطي والتطوعي، وباعتماد من المركز الأوروبي لطب الكوارث و«الوطنية للتدريب - تدريب»، وبمشاركة واسعة من منتسبي المؤسسات الوطنية الطبية والإسعافية والدفاع المدني والشرطة والطوارئ والكوارث.

وأعلن عن تخصيص 100 مليون درهم لمنح تدريبية لدعم قدرات المستجيبين الأوائل، عبر برامج معتمدة دولياً، تُنفذ بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، منها المؤسسة الأميركية للكوارث، والمركز الأوروبي لطب الكوارث، والكلية الأميركية للجراحين، وجهات رائدة في المملكة المتحدة، وتشمل مجالات إدارة الطوارئ والتأهب للكوارث والاستجابة للحوادث الكبرى، وتُعد إلزامية وفق التوجيهات التنظيمية الوطنية. ويجسّد الملتقى نموذجاً وطنياً يهدف إلى تعزيز جاهزية أفراد خط الدفاع الأول، وتقوية قدرات الاستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات، من خلال منهجية موحدة معتمدة دولياً، تُنفذ بالتعاون مع مراكز تدريب وجامعات عالمية رائدة.

ويعزز الملتقى التعاون بين قطاعات الرعاية الصحية والأمن والخدمات وفق أفضل الممارسات.

وأطلق خلال الملتقى نموذج تدريبي موحد يُعد الأول من نوعه منهجياً، يركز على إدارة حوادث الإصابات الجماعية والاستجابة للكوارث والتنسيق بين المستشفيات وخدمات الطوارئ والدفاع المدني والشرطة، بما يضمن استجابة فعالة لمختلف سيناريوهات الطوارئ.

وأعلن رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، البروفيسور روبرتو موغافيرو، اعتماد أبوظبي رسمياً كأول مركز مرخص للتدريب الطبي في حالات الطوارئ والكوارث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة وخبرات نوعية.