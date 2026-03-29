«التوطين» و«الطوارئ والأزمات» تحذّران من محاولات الاستدراج لتصوير المواقع

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، «دليل السلامة والتوعية للعمال»، الذي توزّع على أربعة محاور توعوية، تشمل «الشظايا»، و«الإنذار المبكر»، و«المسؤولية المجتمعية»، و«التصوير والنشر».

وتضمن الدليل الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» إرشادات تفصيلية للتعامل مع الأجسام الساقطة والتنبيهات، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الرسمية، وعدم تصوير أو نشر مواقع الحوادث أو تداول محتوى مضلل. كما تضمنت أبرز الرسائل والتحذيرات ضمن المحاور المحددة، عدم التفاعل أو التجاوب مع أي محاولات للاستدراج لأخذ المعلومات أو تصوير المواقع أو الأحداث مقابل مبالغ أو بأي شكل من الأشكال، لما لذلك من تبعات قانونية وإضرار بأمن المجتمع، وتعريض الفرد المباشر للخطر والمساءلة.

وتفصيلاً، نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليل السلامة والتوعية للعمال عبر منصاتها الرقمية بست لغات، تشمل العربية، والإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والمليبارية، والصينية، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمال، وتمكينهم من فهم الإرشادات والتعليمات بسهولة ودقة، بما يعزز سلامتهم في مختلف الظروف.

ونصت الرسائل التوعوية والتحذيرية لمحور «الشظايا» على أنه يمنع الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، وترك التعامل معها للجهات المختصة، لافتة إلى أن بعض الأجسام يبدو غير خطر، إلا أن التعامل معه دون معرفة قد يشكل خطراً على السلامة، داعية إلى الإبلاغ فوراً على رقم التواصل 999.

وتضمنت الرسائل ضمن محور «التصوير والنشر» أن النائب العام للدولة يحذر من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو لمواقع الحوادث، أو الأضرار الناتجة عنها، عبر المنصات الرقمية، لما قد يترتب على ذلك من إثارة القلق، والإضرار بجهود الجهات المختصة في التعامل مع الحوادث.

وحظر نشر أو تداول المقاطع أو الصور المفبركة أو المصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو وسائل التلاعب الرقمي، كما أكدت النيابة العامة للدولة أن مخالفة التعليمات قد تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

أما محور «الإنذار المبكر» فركزت الرسائل التوعوية والتحذيرية فيه على دعوة العمال، عند تلقي التنبيه، إلى البقاء داخل المبنى، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، والانتظار حتى تصدر الجهات المختصة تعليماتها الجديدة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها.

وأكد الدليل أهمية الوعي، والالتزام بالتعليمات عند استلام أي رسالة إنذار، بالتفاصيل كافة الواردة فيها، والبقاء في مكان آمن، حفاظاً على سلامة العمال.

وأكد الدليل في الرسائل التوعوية لمحور «المسؤولية المجتمعية» أن دولة الإمارات تحرص على أمنكم وسلامتكم وتضعها في مقدمة أولوياتها، وفي المقابل تقع على عاتق كل فرد مسؤولية مجتمعية في الالتزام بالسلوك الواعي والمسؤول عند التعامل مع أي حدث أو خطر، وعدم التفاعل أو التجاوب مع أي محاولات للاستدراج لأخذ المعلومات أو تصوير المواقع أو الأحداث مقابل مبالغ أو بأي شكل من الأشكال، لما لذلك من تبعات قانونية وإضرار بأمن المجتمع، وتعريض الفرد المباشر للخطر والمساءلة.