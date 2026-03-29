الجهات المختصة في دبي تؤكد أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة بالإمارة نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، اليوم الأحد، بأن الجهات المختصة في دبي تؤكد أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية.

وأشار إلى أن الفرق المعنية تستمر في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.