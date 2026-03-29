محمد بن راشد يشهد أمسية "كأس دبي العالمي" الـ 30 ويؤكد مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة وسباقات الخيل

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم "السبت" منافسات النسخة الثلاثين من "كأس دبي العالمي" في مضمار "ميدان" العالمي، وإلى جانبه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حيث تابع سموّه والحضور الحدث الذي شهد هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول وأمهر الفرسان على مستوى العالم.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجميع المشاركين من فرسان ومُلّاك ومربيين للخيول، والذين حرصوا على المشاركة من مختلف أنحاء العالم، وقال سموّه إن ثلاثة عقود من التميز جعلت "كأس دبي العالمي" رسالة إماراتية متجددة إلى العالم، عنوانها التنافس النبيل والقدرة على تحويل الرؤية إلى قصة نجاح فريدة. هذا الحدث لم يعد سباقاً للخيل فحسب، بل أصبح ملتقى دولياً يجمع ثقافات العالم، ويؤكد مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضةً وسباقات الخيل.

وأضاف سموّه : منذ انطلاقة الكأس حرصنا على أن تكون دبي في قلب المشهد العالمي لرياضات الخيل والفروسية، وأن نقدم نموذجاً تنظيمياً يتفوق على أعلى المعايير الدولية، واليوم نرى هذا النهج الطموح يتحقق عاماً بعد عام بمشاركة نخبة خيول العالم وثقة شركائنا، وحضور يعكس مكانة الحدث كأحد أهم الفعاليات على خريطة الرياضة العالمية.

وأثنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الجهود الحثيثة وراء تنظيم الحدث هذا العام، على الرغم من التحديات والأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، ومعرباً سموه عن تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وخروج هذه النسخة على النحو الذي يليق بالتاريخ الكبير والمشرف لكأس دبي العالمي، ولكل من يشارك في تأكيد قدرة دبي على النجاح والتميز دائماً في كافة الأوقات وضمن مختلف الظروف.

وختم سموّه بالقول: نؤمن أن المنافسة الحقيقية هي في صناعة الفارق، وفي استمرار التطوير، وبناء جسور التواصل والتعاون البنّاء بين الشعوب... ستبقى دبي منفتحة على العالم، وماضية في ترسيخ موقعها منصةً للاحتفاء بالإنجاز والتحفيز على النجاح وصناعة المستقبل المزدهر... فخورون بما حققناه، وماضون بثقة نحو المستقبل، برؤية لا تعرف المستحيل، وإرادة تجعل من دبي دائماً في الصدارة.

وقد توَّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز بلقب كأس دبي العالمي 2026 والذي كان من نصيب الجواد ماغنيتيود بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيف أسموسين لمالكه "ونشيل للتهجين المحدودة" وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيسي الذي أقيم على مضمار "ميدان" برعاية طيران الإمارات وبلغت جوائزه 12 مليون دولار.

كما حضر الأمسية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من مُلّاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

وشهدت منافسات النسخة الـ 30 من كأس دبي العالمي، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول بمشاركة أمهر الفرسان على مستوى العالم، و101 خيل من 17 دولة تنافست في 9 أشواط بلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أمريكي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي والتاسع "كأس دبي العالمي".

وكان كأس دبي العالمي لسباقات الخيل انطلق في العام 1996 وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول.

يُذكر أن لقب كأس دبي العالمي في نسخته الـ29 والتي عُقدت منافساتها العام الماضي على مضمار "ميدان" قد فاز به الجواد "هت شو" بقيادة الفارس فلورينت جيرو وإشراف المدرب براد كوكس لمالكه وذنان للسباقات القطري.